Esto es lo que hará María Fernanda Echeverry tras la muerte de su perro

El hecho de la muerte de 'Homero' el perro que falleció en un avión, tiene a muchos consternados.

La situación se registró en un vuelo desde Puerto Asís a Cali.

La denuncia se conoció en las redes sociales en la noche de este jueves 14 de enero.

Según la denunciante, María Fernanda Echeverry, había planeado el viaje en compañía de su mascota en cabina.

Sin embargo, contó que el día del vuelo no se lo permitieron y le tocó dejar que su perro viajara en Bodega.

"Homerito falleció ayer en la aerolínea Easyfly. Compré el tiquete aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito. Llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él. Jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario. Pero, por políticas de la empresa me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota", escribió la afectada.