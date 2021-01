Mujer fingió enfermedad terminal para que le pagaran la boda de sus sueños

La historia de Toni Standen recorrió el mundo en las últimas semanas.

Mujer fingió enfermedad terminal para que le pagaran boda de sus sueños

Se trata de una mujer británica de 29 años que fingió tener una grave enfermedad.

Dijo estar enferma de un cáncer terminal para que sus amigos le pagaran su boda. A causa de su mentira terminó en los tribunales.

Standen ahora podría ir a la cárcel por el delito de fraude de falsa representación.

Todo tras aceptar ante sus familiares, amigos, novio y la justicia que fingió tener un cáncer.

La mujer aseguró que su enfermedad era terminal según publica el diario The Sunday Mirror.

Dijo que solo le quedaban dos meses de vida.

La británica, para esa época, afirmó que la enfermedad se había extendido por el cerebro, los huesos y que “estaba en todas partes”.

Para convencerlos, se afeitó la cabeza, quedando calva, y dio entrevista en varios medios para que ellos le pagaran el matrimonio.

Sus amigos organizaron una campaña de recaudación de fondos a través de una página web para financiar la fiesta y la luna de miel

Lograron reunir 8.500 libras esterlinas, casi 39 millones de pesos, los cuales invirtieron todos en la ceremonia.

La boda a finales de 2019 contó con más de 150 invitados.

El dinero recaudado también les alcanzó para que los recién casados ​​pasaron su luna de miel en Turquía, Alemania, República Checa, Austria, Hungría e Italia.

La mentira de Standen terminó en abril cuando dijo que se había contagiado de coronavirus.

Sus amigos empezaron a dudar no la había atacando tan fuerte y le empezaron a preguntar.

Ella no soportó más llevar en su conciencia el engaño y reveló toda la verdad.

“Podría haber ganado un Oscar, su actuación fue así de buena. Nos engañó a todos… Me dijo que se estaba muriendo y caí en la trampa”, expresó a The Sunday Mirror una compañera de la universidad Cheryl Aston.

