Ella es la primera egiptóloga ecuatoriana en llegar a la excavación de la tumba de un ministro de faraón

Desde los 8 años, Paola Cartagena supo que sueño en la vida era convertirse en egiptóloga. Su fascinación empezó cuando leía los libros de su padre acerca de esta fantástica cultura y fue adentrándose en este mundo gracias a las novelas históricas, descubrimientos, datos de culturas antiguas de griegos, romanos y egipcios, siendo esta última su favorita.

“Crecí con este conocimiento de los libros sobre Egipto, con piezas de museos que compraba cuando visitaba las colecciones de esta cultura y fue algo que me ha apasionado toda la vida”, cuenta.

Su inspiración y deseo por explorar todo este mundo aumentó cuando supo que existe la carrera de Egiptología, encargada de estudiar todas las ramas del Egipto Antiguo que incluye cultura, lenguaje, historia, arqueología. Es una ciencia enfocada en esta civilización. Lastimosamente esta formación profesional no existe en Ecuador por lo que previamante Paola opta por estudiar Administración de Empresas, sin embargo, nunca se desprendió de la idea de conseguir este título en Egiptología.

Mientras ejercía en otras cosas, también comenzó a estudiar vía online en varias Universidades extranjeras como la Autónoma de Barcelona y la de Manchester (que la acreditó formalmente como Egiptóloga), además realizó pequeños cursos en Harvard.

Actualmente cursa su segundo año de Masterado, el primero en modo online a nivel mundial en la Universidad de Manchester, Reino unido, en el que desarrollará su tesis de investigación para obtener el título en este año.

A sus 49 años, Paola se probó que podía perseguir sus sueños y no existe un límite de tiempo para conseguirlo. “Fue un verdadero reto para mi porque no tenía a mi alcance un museo o biblioteca con libros específicos sobre Egiptología y esto también me hizo sentir en desventaja con mis compañeros porque ellos tuvieron la oportunidad de estudiar en Europa y EEUU logrando unirse a varias sociedades de Egiptología, que hay varias en todo el mundo, y recibieron charlas, cursos previos sobre descubrimientos y otros aportes que forjaron sus conocimientos.

En medio de todo esto me involucré en proyectos que se trabajan sobre excavaciones en Egipto y presenté mi carpeta para unirme a un equipo en 2020 y fui aceptada como la única ecuatoriana en conseguirlo entre más de 5.000 aspirantes. Fuimos 10 los elegidos para unirnos a la campaña denominada Proyecto de Excavación y Restauración de la Tumba del Visir AmenHotep Huy AT-28-.,”, dice muy emocionada.