Se fue 2020, pero el virus queda: China reporta nuevo brote de Covid-19

Todos celebramos el final del año 2020 y le dimos la bienvenida al 2021 con grandes esperanzas. No han sido tiempos fáciles y aunque un año dijo adiós, la pandemia por el Covid-19 continúa marcando nuestras vidas.

En un principio todos nos enteramos de un virus desconocido en una comunidad de Wuhan en China. Muchos lo vimos lejano y solo alcanzable a través de las noticias. Pero tocó la puerta de todos los hogares y vivimos un confinamiento mundial que no deseamos repetir.

El Covid-19 ha enlutado a millones de hogares en todo el mundo. - Agencias

Hemos señalamos a 2020 como el que quedará el que marcó nuestras vidas con un antes y un después. Pero debemos tener en cuenta que, aunque el año finalizó, el Covid-19 sigue vivo en todo el mundo y las medidas de seguridad continúan siendo las mismas. La pesadilla no terminó en el diciembre pasado.

Nuevo brote de Covid-19 en China

Para la decepción y angustia de todos, las autoridades chinas han descubierto un nuevo brote de Covid-19.

Actualmente han efectuado pruebas a más de 4,4 millones de habitantes en la ciudad de Senyang, en el noreste del país.

Autoridades chinas han descubierto un nuevo brote del coronavirus. - Agencias

De acuerdo con lo informado por Línea Directa, China informó el domingo sobre un total de ocho casos de transmisión interna, incluidos varios en la provincia nororiental de Heilongjiang, un bebé de 8 meses en Beijing, y uno en la provincia de Hebei, en las afueras de Beijing.

Ante el nuevo ataque del Covid-19, las autoridades han disparado sus alertas. Los nuevos contagios siguen apareciendo. La fuente señala que Tanto Beijing como la provincia de Liaoning reclasificaron algunas zonas con la categoría de riesgo medio y aislaron complejos residenciales donde se descubrieron casos previos.

Medidas tomadas

Ante la aparición de este nuevo brote de Covid-19, la ciudad de Beijing también comenzó una vacunación a gran escala de grupos prioritarios. Cabe recordar que China autorizó el viernes la aplicación de su primera vacuna contra el COVID-19 de fabricación nacional.

Dos universidades en Beijing anunciaron que las vacaciones de invierno comenzarían antes de lo habitual debido a la pandemia.

Solo salir lo necesario y con mascarillas continuarán siendo medidas en 2021. - Agencias

No solo es en China. Las autoridades de diversos países han alertado sobre el incremento de casos y el resurgimiento del virus en una mayor cantidad de personas.

“En Australia, más estados y territorios decidieron reimponer las restricciones de viaje para impedir la propagación del coronavirus debido a nuevos brotes en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria”, indicó la fuente.

Otras naciones han vuelto al confinamiento obligatorio. Salir de las casas solo a suministrarse con alimentos y medicinas. Mantener aislados los casos y el uso obligatorio de mascarillas para evitar la expansión del virus.

¿Cómo debemos cuidarnos?

Como explicamos, en un principio todos vimos el Covid-19 como algo lejano que padecía un pequeño pueblo de China, pero el mundo entero se vio afectado. Ahora, nuestra salud está en las manos, aunque el virus siga en el ambiente.

Lamentablemente, el confinamiento continúa siendo necesario en estas épocas. - Agencias

Además de las mascarillas y disminuir al máximo la salida de nuestras casas, también es propicio usar lentes o protectores de rostro. De igual manera debemos usar alcohol en las manos al salir y entrar de la casa y desinfectar todos los productos comprados.

Debemos tener consciencia de que el 2020 se fue, pero Covid-19 no lo ha hecho. Si lo tienes no salgas a repartirlo y si no lo tienes no salgas a buscarlo. Ese es el lema.

