Mauricio Ochmann está de luto por la muerte de su padre adoptivo

Mauricio Ochmann se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida tras la muerte de su padre adoptivo llamado Guillermo. Por medio de su cuenta de Instagram, el actor escribió unas emotivas palabras y compartió una fotografía junto a su difunto padre.

El actor de 43 años de edad destacó que tuvo una relación muy cercana con su padre, quien le enseñó muchas cosas de la vida, por lo que lo recuerda con mucho cariño.

"Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mi, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó", publicó Mauricio Ochmann.

"Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobretodo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor! Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela y vuela alto mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos. Te amo papá", escribió.

Para terminar, Mauricio Ochmann compartió una frase. "Nosotros no temblamos ante la muerte, sabemos que vivir no es tan solo respirar", destacó.

La historia de Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann nació el 16 de noviembre de 1977 en Washington D.C. y puesto en adopción por sus padres biológicos. Por lo que fue adoptado por María y su primer esposo llamado Guillermo.

De acuerdo con diversas entrevistas que el actor ha dado a medios de comunicación, se sabe que María y Guillermo se separaron cuando él tenía dos años de edad, por lo que llega a vivir a México y su madre se casa con Thomas Ochmann, un alemán de quien recibió el apellido y a quien también considera un padre.

