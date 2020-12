Una joven apareció muerta en Posadas y se investiga si se trata de un femicidio

La joven rapera Paula Giménez, bajo el seudónimo de Gema, fue encontrada muerta en su domicilio en la madrugada del 25 de diciembre.

El 15 de diciembre, la joven,de 21 años, había decidido romper su silencio sobre su exnovio.

Tras semanas de angustia y temor, publicó varias historias de Instagram reservadas para sus mejores amigos, donde admitía tener miedo de lo que podía pasar con su vida en el futuro inmediato.

"Es la primera vez en mi vida que tengo miedo de verdad. Y lo publico porque de verdad tengo miedo […]Siento la necesidad de publicarlo porque si llega a pasar o pasarme algo, se sepa que alguna vez escribí esto […]Soy consciente de que podría pasar algo y lo estoy evadiendo, esperemos que no…quiero pensar que no…Pero si pasa, rompan todo", advirtió.

Paula Giménez, rapera conocida como Gemma, había expresado su miedo en las redes sociales. - Instagram

Pasaron diez días de aquella publicación: en la madrugada del 25 de diciembre, ya en Navidad, Paula apareció muerta, ahorcada con un cable, dentro de su domicilio ubicado en la avenida López y Planes y Jauretche, en Posadas.

Nunca había llegado a realizar una denuncia policial.

Por el momento, la Justicia misionera calificó el hecho como una muerte dudosa y se investiga si se pudo tratar de un femicidio.

El primer señalado es su exnovio, Franco N, quien fue su pareja en el último año y la última persona que la habría visto con vida.

Hay mensajes de Paula a un hombre que parece ser familiar o allegado de su ex.

"Señor, Franco estuvo en mi casa recién. Saltó la reja y golpeó mi puerta como un desquiciado. No le atendí y se fue. Pero me está hablando de cuentas de Instagram y no para de decirme cosas. Saqué captura de todo y lo tengo guardado. Mi papá quiere que le ponga una orden de alejamiento pero yo no quiero hacer eso. Pero le voy a pedir que por favor hable con él. Porque hoy no estaba mi hija, pero si él hace eso de nuevo y está mi bebé, voy a tener que denunciarlo. Por favor le pido, no quiero más problemas", escribió la joven.

Por el momento, el juez Verón mantuvo la carátula de la causa como muerte dudosa. Durante hoy, lunes, se encargó de tomar declaraciones indagatorias y se espera que entreviste a los padres de la cantante en la jornada de mañana.

