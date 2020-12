Abuelo celebró su cumpleaños número 90 con una tierna sesión de fotos y ya lo amamos

En diversas ocasiones, muchas personas han demostrado que la edad no es más que un número. Personas mayores con almas llenas de alegría, gozo y mucha buena vibra pueden aparentar 90 años pero con sus acciones demuestran ser seres jóvenes, como es el caso de este abuelo que celebró su cumpleaños con una tierna sesión de fotos para hacer sonreír a todo aquel que esté pasando por un momento difícil.

Un abuelo de 90 años solicitó recientemente que las imágenes de una sesión fotográfica improvisada se compartieran en las redes sociales en honor a su gran día , y los usuarios de Twitter dicen que están conmovidos por la dulce serie.

My father turned 90 and wanted to do a photoshoot to be posted on social media even though he isn’t on it. ❤️ pic.twitter.com/yBb3adEPMY — Karen Alea (@KarenAlea) December 16, 2020

"Mi padre cumplió 90 años y quería hacer una sesión de fotos para publicar en las redes sociales aunque él no esté en ellas", explicó la usuaria de Twitter Karen Alea la semana pasada, en una publicación que se volvió viral con más de 677.000 me gusta.

En tres lindas fotos, el cumpleañero posó con un piano y abrazó a su tierno perrito de raza yorkie. Alea reveló que el peludo se llama Delilah, que su álbum favorito es con Tony Bennet y Lady Gaga, y sus libros favoritos son de John Grisham.

"¡No puedo esperar para hacer un libro para él con estos deseos!" dijo sobre toda esta atención que ha recibido su papá.

Según reseña el portal Fox News, llegaron mensajes agradables de todo el mundo a través de Twitter, desde hermosos comentarios hasta dibujos al estilo de Disney que fueron inspirados en el hombre de 90 años. Un fan elogió las imágenes como la "publicación más saludable en Internet".

Was inspired to do some quick sketches, I wish him the best 🥺💕 pic.twitter.com/Oy5p2sNKmZ — Julia🍒🌻 Comms Open (@FancySmudges) December 18, 2020

Si bien es un espíritu joven, el hombre no conoce mucho de redes sociales por lo que a raíz del enorme éxito que tuvieron las enternecedoras fotografías, Alea dijo que su hermano le explicó a él lo lejos que llegó buena acción y agregó que su padre estaba orgulloso de tener un impacto durante este momento difícil que atraviesa el mundo con la pandemia de coronavirus.

My brother is showing (explaining) all of this to him.

My dad told me he knows people are depressed and he’s so happy to make people smile, even for just a minute. pic.twitter.com/JewFVi8i9h — Karen Alea (@KarenAlea) December 18, 2020

"Mi papá me dijo que sabe que la gente está deprimida y que está muy feliz de hacer sonreír a la gente, aunque sea por un minuto", escribió Alea.

Y para la sorpresa tanto de la tuitera como de su padre, incluso el mismísimo Tony Bennett, uno de los cantantes favoritos del abuelo, le deseó un feliz cumpleaños. "Esto significará mucho para él", le dijo Alea al intérprete a través de Twitter.

Wishing your father a wonderful 90th birthday! https://t.co/ESSAkPWdIg — Tony Bennett (@itstonybennett) December 18, 2020

Inspirados, otros usuarios de la red social publicaron fotos de sus seres queridos mayores especiales, tanto en cumpleaños como en días normales. Algunos compartieron tomas similares con perros, mientras que otros simplemente comentaron lo hermoso que ha sido el gesto del señor y cuánto ayuda durante estos momentos difíciles.

my grandpa turned 95 last week and this is his dog DOES YOUR DA WANT A PENPAL 😂 pic.twitter.com/YRe8MV1KP9 — astrocyte your sources (@penijean) December 17, 2020

Tell him my dad says hi. He turned 90 two weeks ago, and he's not on social media either. pic.twitter.com/fnmldyrmOa — Paul the Lesser (@c5813) December 18, 2020

Después de todo este repentino éxito, Alea dijo que la familia no buscaría más atención después de lo ocurrido con la sesión de fotos del cumpleaños de su padre. "¡Gracias a todos! No habrá un Instagram o una cuenta de TikTok para mi papá", escribió en una publicación. "Simplemente disfrútenlo por lo que es".

Claramente esto nos deja ver que aún en situaciones complicadas donde hemos tenido que cambiar el estilo de vida por completo, siguen habiendo personas que pueden hacer una gran diferencia con pequeñas acciones como una simple sesión de fotos improvisada. Y si hay algo más elevado que la edad de este hombre, es su optimismo y su deseo de ayudar a los demás.

