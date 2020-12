Se trata de Alexandra Rodríguez quien ha dado mucho de qué hablar. Influenciadora denuncia que no la dejaron entrar a restaurante debido a su ropa

La joven publicó un video en el que relató que fue "víctima de discriminación".

Allí inició su historia afirmando que fue con su novio a un popular restaurante dentro de un hotel en Medellín.

La pareja ya había ido allí antes y no habían tenido problemas, sin embargo, en esta ocasión no fue así.

Aunque hicieron reserva, al llegar al lugar les dijeron que "no podían pasar".

Al preguntar la razón, los trabajadores del lugar explicaron que no cumplían con el código de vestimenta.

La joven aseguró que no iba en falda, pues sabía que eso era un problema en algunos lugares.

Por eso explicó que su look consistía en un jean negro brillante, un body del mismo color y botas sin tacón.

"El señor me lleva a un muro y me señala el primer letrero, ahí decía que no se puede entrar con trajes sadomasoquistas".