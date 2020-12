Así luce a sus 27 años Taylor Michel Momsen, la niña de 'El Grinch' que ahora es cantante de rock

¿Recuerdas a la dulce niña que mejoró el humor del Grinch en la película del 2000 protagonizada por Jim Carrey? Ahora tiene 27 años y es cantante de rock pesado.

Se trata de Taylor Michel Momsen es actriz, modelo y compositora de Estados Unidos. Para la película "El Grinch", tenía solo siete años cuando interpretó a la pequeña Cindy Lou, quien con su invencible espíritu navideño trata de convencer al Grinch de no arruinar la Navidad.

En diciembre de 2019, la artista compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al malvado personaje, deseando un feliz 2020 a sus 1.5 millones de seguidores.

Sus fans le comentaron en el post, con más de 100 mil likes: "En mis ojos, sigues siendo esa pequeña y hermosa Cindy", "Yah, veré la película hoy", "Eras tan tierna".

Mejor conocida en el mundo artístico simplemente como Taylor Momsen, actualmente está alejada del mundo de la actuación y es la vocalista de una banda de hard rock, llamada 'The Pretty Reckless', pasando de la adorable niña que adora la Navidad a una sexy cantante de rock pesado.

Su carrera musical

El primer disco de 'The Pretty Reckless' fue lanzado en 2010, llamado 'Light me Up', logrando posicionarse entre los primeros lugares de Reino Unido e Irlanda. A nivel internacional, los sencillos 'Make me wanna die' y 'Miss nothing' llegaron a los puestos 16 y 39, respectivamente.

En 2011, 'The Pretty Reckless' fue telonera de la legendaria agrupación 'Evanescence' durante su gira en Norteamérica, logrando obtener más popularidad en Estados Unidos y Canadá.