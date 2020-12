Jessi Uribe es uno de los cantantes más comentados del momento. La polémica sigue por el concierto que Jessi Uribe pensaba hacer en Cali

Actualmente está pasando por un buen momento en su carrera profesional.

Además, su vida personal también parece estar bastante bien.

Y es que recordemos que tiene un romance hace más de un año con la cantante Paola Jara.

Ella también está triunfando profesionalmente y se ha convertido en la jurado de uno de los programas más vistos del país.

Se trata de 'A Otro Nivel', en donde acompaña a Greeicy y a Noel Schajris.

Mientras que el programa retorna a la pantallas, Jessi pensó en hacer un concierto.

Y es que a pesar de que muchas industrias se reactivaron, las medidas de bioseguridad deben mantenerse.

Sin embargo, muchas personas han desacatado las normas mínimas.

Por esta razón, en varias ciudades del país la alerta está encendida.

En Cali, Jessi Uribe, Tony Vega, Tito Rojas y Yeison Jiménez habían anunciado un concierto presencial.

Lamentablemente, las condiciones aún no están dadas y así lo hizo saber el alcalde de la capital del Valle del Cauca.

En su cuenta de Twitter, Jorge Iván Ospina compartió el volante del concierto.

"No tenemos condiciones de bioseguridad para realizar conciertos, debo señalar a la opinión que no permitiremos eventos presenciales. No bote la plata", sentenció.