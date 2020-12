El Senado argentino debate hoy la legalización del aborto

Este lunes, tres comisiones están reunidas a través de videoconferencia.

El tratamiento de la legalización del aborto comenzó a las 14, con la palabra del ministro de Salud, Ginés González García frente a los senadores y senadoras.

Asimismo, fueron convocados la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Este plan de trabajo incluye para esta semana cuatro proyectos de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.

Vilma Ibarra, declaró que el Gobierno nacional es consciente de que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo "solo no alcanza", pero ratificó que lo que se busca "es evitar las muertes evitables y abordar el problema de salud pública".

"Desde el siglo XIX está penado el aborto en Argentina. Esta amenaza punitiva ha fracasado para disuadir la realización de aborto, los abortos suceden de a miles en Argentina. Lo que ha sucedido es que las mujeres acuden a los abortos clandestinos. Para muchísimas mujeres argentinas la maternidad forzada no es una opción y yo no me atrevo a juzgar esa decisión", aseguró la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

Que el Senado apruebe despenalizar el aborto es el último paso para lograr esta Ley en Argentina. - Instagram

Además, agregó con un deje de emoción que "hay muchas mujeres que por muchos motivos tienen embarazos no intencionales, porque fracasó un metido anticonceptivos, pero también por situaciones gravísimas y denigran a las mujeres".

"A veces están solas, a veces son jovencitas, niñas, se les empieza a extender el período de embarazo y ponen el riesgo su salud en situaciones dramáticas", expuso.

También, la política expuso que "estas cosas suceden en Argentina todos los días" y que "a esas mujeres el Estado les propone procesos penales, cárcel, riesgo de vida y riesgo de su salud".

"Nosotras queremos introducir humanidad en este tratamiento, queremos recibir a las mujeres en el sistema de salud y tratarlas con dignidad", concluyó.

Por su parte, aseguró que "uno de los ejes de este proyecto es el de la prevención, el otro es la justicia social y por último la salud pública".

Cabe destacar que el oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente.

