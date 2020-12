Regina Blandón habló de las causas de su divorcio: “Nos causamos mucho dolor”

En agosto de 2018, Regina Blandón y Roberto Flores anunciaron su separación a tan sólo 10 de meses de haberse casado, ambos comunicaron la noticia en sus redes sociales, sin embargo, la actriz no comentó nada más, hasta ahora.

Regina estuvo junto con Alan Estrada en el programa de Youtube, Pinky Promise, que es conducido por Karla de JNS, y ahí fue donde habló sobre su separación.

"Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación y nos lastimamos mucho los dos y lo platicamos mucho. Por eso hago mucho hincapié en las cosas, sobre todo en pensar si estás con alguien que quieres mucho y para darte cuenta de que si la riegas no es por chingarte al de junto sino porque es un error honesto que hay que saber comprender", y agregó, "los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, que fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro".

Finalmente, Regina Blandón también dijo que fue una experiencia que le sirvió para saber qué quiere y qué no.

"Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero".

El ahora de Regina Blandón

En este momento, Regina Blandón sostiene una relación con Martín Altomaro, quien ha actuado en varios filmes mexicanos, sin embargo su gran éxito ha sido la serie Soy tu fan;la cual protagonizó a lado de Ana Claudia Talancón.

