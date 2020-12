Argentina opta por el silencio, mientras 18 americanos califican como fraudulentas las eleccio

Tras las polémicas elecciones en Venezuela este domingo ("Quien no vota, no come"), llegó a asegurar el chavista Diosdado-Cabello), 18 países emitieron este lunes una declaración conjunta en la que rechazaron los resultados.

Varios de loss estados firmantes forman parte del Grupo Lima, y manifestaron que los comicios "organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de la integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacionaal".

El documento, fue firmado por Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.

Destacó, la abstención de voto de Argentina.

Alberto Fernández, decidió apartar a Argentina de su voto en contra de los resultados de las elecciones argentinas. - Casa Rosada

El mandatario, Alberto Fernández, optó por mantenerse en silencio.

Previos días a las elecciones, el presidente de Argentina ya había recibido insultos por parte de Cabello, quien lo calificó como "tibio y frío" y llegó a compararle con el expresidente Mauricio Macri.

“El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner”, expuso el político en un programa para la Televisión Pública de Venezuela.

La de este domingo es la mayor abstención en este tipo de comicios desde 2004, cuando solo el 25% de los votantes acudieron a las urnas.

La oposición, entonces, optó por alegar que no había condiciones.

“El fraude ha sido consumado. El rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente (…). La mayoría de Venezuela dio la espalda a Maduro y a su fraude”, expresó Juan Guaidó, en referencia a la abstención, en un video que divulgó en redes sociales.

