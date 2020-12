Una mujer desata disputa al negarse a usar el vestido de bodas que ha estado en su familia por generaciones

Muchas familias tienen como tradición heredar algún bien que ha estado por muchas generaciones dentro del linaje para conservar el recuerdo de algún miembro importante o de algún evento que los marcó. Pero cuando se trata de heredar un vestido de bodas el asunto se complica ya que muchas mujeres sueñan con un modelo especial, llevando esto a posibles disputas con algunos familiares.

Este es el caso de una mujer que ni siquiera está comprometida, pero sin querer provocó un drama familiar con una discusión sobre un hipotético vestido de bodas. La usuaria de Reddit gegen_wind, de 23 años, fue supuestamente acusada de irrespetar el legado de su familia porque mostró interés en querer guardar la pieza más no usarla en su día especial, según reseña el portal Fox News.

“Cuando era más joven era una especie de 'tradición' que cualquier ropa bonita que tuviera se pasaba a los más jóvenes. Eso incluyó el vestido que usé para mi primera comunión, que fue algo muy importante. El vestido (de bodas) ahora está arruinado, aunque tenía la intención de quedármelo", explicó en la publicación. “Esta tradición se detuvo cuando todos empezaron a superarme (en estatura). Mido alrededor de 4'10 pulgadas".

Sin embargo, cuando la mujer anónima se tomó un tiempo para visitar a su familia, surgió el tema de los matrimonios. Finalmente, mostró a su madre y a su hermana menor el estilo de vestido de bodas que esperaba poder usar en el futuro cuando llegara el gran día. Pero su madre y su hermana compartieron sus objeciones a su elección de vestimenta en función de la tradición familiar de compartir ropa.

“Mi hermana luego dijo algo como 'Dios, no, eso es horrible’”, escribió. “Pensé que estaba bromeando, pero luego mi madre intervino”. Comentó que la chica de 23 años tenía que usar el mismo vestido que se había pasado a través de generaciones o en su defecto comprar un modelo que le guste a su hermana para que también pueda usarlo en su boda. “Sería tan bueno ver a todas las niñas de la familia usar el mismo vestido de novia", dijo la mamá.

Sorprendida por la presuntuosa propuesta, la usuaria de Reddit expresó que le gustaría quedarse con su futuro vestido de novia para ella.

Desafortunadamente, su deseo hizo que su madre y su hermana se enojaran y supuestamente le dijeron que estaba siendo "egoísta" y que estaba "privando a la familia de una bonita tradición".

Para mayor detalle, la mujer compartió que no estaba segura de por qué su madre y su hermana tuvieron una reacción tan agresiva, ya que no se planeaba ninguna boda. Reconociendo que es la mayor de su generación, señaló que solo había estado saliendo con alguien durante ocho meses y no creía que se casara pronto.

El drama familiar prenupcial obtuvo más de 11,600 votos a favor desde que se publicó este martes y la gran mayoría de los usuarios de Reddit estuvieron de acuerdo con que la mamá y la hermana de la chica estaban equivocadas.

"¿Cómo llevarían el mismo vestido si todas te hubieran dejado atrás (en estatura)? No tiene ningún sentido. Usa el vestido que quieras, es TU día”, cuestionó un usuario mientras ofrecía una solución viable. “Tal vez se comprometan eligiendo un artículo diferente que se pueda transmitir, como un collar, un velo… etc".

"Esa es una de las cosas más ridículas que he escuchado y muestra un claro favoritismo hacia tu hermana y lo que ella quiere en lugar de lo que tú quieres", comentó otro usuario de Reddit.

“Las tradiciones son agradables, pero solo si todos los involucrados quieren mantenerlas”, escribió otro más. "Tu boda será tu día especial y mereces elegir el vestido de bodas que quieras ponerte, y lo que hagas con él después depende totalmente de ti".

