La pandemia de coronavirus ha dejado innumerables descontentos a lo largo de su duración, desde golpear la economía de muchos países hasta acumular un gran saldo de fallecidos y enfermos en todo el mundo. También ha impedido que la gente se una, pero en este caso esta pareja logró superarlo al casarse a distancia a pesar que la novia dio positivo a COVID -19

A pesar de varios obstáculos en el camino, nada pudo evitar que Lauren Jiménez y Patrick Delgado dijeran "acepto", demostrando que el poder del amor no lo puede quebrar ni la más grande pandemia.

Una pareja se casó a distancia después de que la novia diera positivo a COVID-19

Según reseña The Guardian, a raíz de este brote viral los novios se habían visto obligados a cambiar la ubicación del lugar y la lista de invitados tres veces, pero sucedió lo impensable cuando Jiménez se enfermó y dio positivo por COVID-19 pocos días antes de su gran día el 20 de noviembre.

Jiménez y Delgado, quienes han estado juntos cuatro años y se comprometieron el 24 de mayo de 2019, decidieron seguir adelante con una ceremonia, con la chica usando su vestido de novia y sentada en la ventana del segundo piso de su habitación en la casa de su madre en California, mientras Delgado, de 27 años, estaba en el patio delantero.

UNAM descubre planta que ‘mata’ células del cáncer de mama Se necesitan concentraciones muy altas para que este compuesto sea tóxico en células sanas

"Aunque definitivamente no es como imaginamos el día de nuestra boda, Patrick y yo pudimos intercambiar nuestros votos", dijo la novia, de 29 años, en una entrevista y agregó que estaba "entristecida" cuando recibió sus resultados y vio que dio positivo a COVID-19, pero pudo apoyarse en su novio para manejar la situación de todo.

Delgado llamó a todos sus proveedores para cancelar y se aseguró de que su oficiante y fotógrafo estuvieran dispuestos a participar en esta ceremonia improvisada.

"¡Patrick ha sido el mejor socio!", dijo Jiménez. "Como no vivimos juntos, me hablaba por FaceTime todos los días y me aseguraba que podíamos superar cualquier cosa juntos".

Jessica Castellano, quien fotografió el día especial, dijo que esta fue la "boda más 2020" que ha hecho y, a pesar de estar distanciada socialmente, "se podía sentir el amor" entre Jiménez y Delgado.

Cómo superar a tu ex si aún sigues enamorada de él Puede parecer tentador refugiarse en una relación anterior, pero para poder seguir adelante con tu vida debes darle conclusión y eso incluye superar a tu ex.

Cuando llegó el momento de casarse, la pareja no estaba cara a cara sino que estaban conectados por una linda cinta con flores hechas por la tía de Jiménez. Esto, según la novia, simbolizaba "unidad, amor y contacto físico" ya que no estaban juntos.

"Creo que la distancia entre ellos agregó mucha más magia al día de la boda", agregó Castellano. "Imagínate decirle a tus hijos que te casaste cuando uno de los padres estaba en cuarentena, solo porque no podía esperar para estar con el amor de su vida. No los culpo por vivir realmente el voto de 'a través de la enfermedad y la salud"".

Aunque no fue lo que Jiménez imaginó para ella y Delgado, señaló que se "sentirá feliz" cuando recuerde el día de su boda. "Me siento muy afortunada de tener un socio que apoyará, amará y navegará conmigo en tiempos difíciles", dijo. "Si podemos pasar el 2020, Patrick y yo podemos superar cualquier cosa. También compartiremos risas sobre lo loco, único y diferente que resultó el día de nuestra boda. Definitivamente compartiremos esta historia con nuestros hijos y nietos algún día."

Jiménez reveló que ella y Delgado planean tener una gran celebración el próximo año si las condiciones de salud en relación al COVID-19 mejoran, pero aún no han fijado una fecha porque quieren usar sus proveedores originales y verificar los horarios de sus invitados. Si funciona, les gustaría celebrar su primer aniversario de bodas con sus seres queridos.

Por ahora, sin embargo, está contenta de estar casada y está ansiosa por recuperarse por completo y reunirse con su esposo.

"Ser una novia en cuarentena no ha sido lo ideal, pero estoy tratando de sacar lo mejor de nuestra situación", dijo Jiménez. "No puedo esperar hasta poder estar con Patrick y finalmente darle un beso".

Te recomendamos en video