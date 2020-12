La jugadora que se negó a homenajear a Maradona denuncia amenazas de muerte

Este domingo se hacía viral la fotografía de un grupo de futbolistas españolas en un amistoso, que previo al partido, guardaban un silencio por la muerte de Maradona.

Todas menos una, Paula Dapena, quien permaneció sentada de espaldas. La imagen se hizo viral y despertó todo tipo de comentarios.

La imagen de la futbolista dando la espalda durante el minuto de silencio a Maradona ha dado la vuelta al mundo. - Instagram

"Tengo mis ideales propias, creo que para ser jugador y buen deportista tienes que tener valores por encima de tu fútbol. Maradona era un maltratador, no nos podemos olvidar de eso", declaró en una entrevista con EFE.

Asimismo, la jugadora recordó que cuando murió el futbolista también era el Día Internacional contra la Violencia de Género.

"Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador, pedófilo y violador", declaró para El Chiringuito.

Pese a que asegura que "lo volvería a hacer una y mil veces más", la jugadora denunció este lunes recibir amenazas de muerte en sus redes sociales.

"Son fanáticos de Maradona que están mal de la cabeza", manifestó.

"'Voy a encontrar tu dirección y 'voy a ir a tu casa a partirte las piernas"", son algunos de los hostigamientos en las redes sociales que la joven contó que le habían escrito.

Dapena, contó que había hecho capturas de pantalla "para intentar denunciar esas amenazas", pero que no la van a "callar".

Sí admitió, sentirse sorprendida por la repercusión que tuvo su gesto.

"Pensé que todo se iba a quedar entre mis seguidores de Instagram y la comarca de Pontevedra. No pensé que fuera a salir de ahí. Pero la bola fue creciendo", comentó

Pese a esto, aseguró que sus redes "siguen echando humo" pero que trata de ignorar los mensajes violentos y centrarse "en los positivos" que son los que le "dan fuerzas para seguir.

