Jugadora se negó a homenajear a Maradona:"No se puede perdonarle todas las barbaridades que cometió"

La muerte de Maradona , el 25 de noviembre, ha revuelto a Argentina con más de 1 millón de personas en su funeral y también ha afectado a varios países, que recuerdan a quien fue considerado como el mejor futbolista del mundo.

Desde su muerte, se le han rendido varios homenajes pero en España se hizo viral la imagen de Paula Dapena, una jugadora, que no quiso participar del minuto de silencio dedicado al Pelusa.

Dapena, lo hizo como gesto feminista en un amistoso contra el Deportivo La Coruña en Abegondo.

Esto, levantó polémica en redes sociales y luego se hizo viral debido al resultado del encuentro: fueron derrotadas por 10 a 0.

El gesto de la jugadora, que se negó a hacer el minuto de silencio por Maradona, se hizo viral. - twitter

En la imagen, se puede apreciar como mientras sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron en línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en honor al futbolista, Dapena estuvo sentada y dando la espalda a la tribuna, en el sentido contrario a sus compañeras, como gesto visible de disconformidad.

“Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”, explicó la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que no motivó ningún gesto similar.

Asimismo, añadió "que no se puede perdonarle todas las barbaridades que cometió".

La futbolista, achacó a Maradona su trato a las mujeres y ya había anunciado que no le rendiría homenaje.

No obstante, reconoció las “cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares”.

Sin embargo, luego recalcó que "para ser jugador hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades".

Rápidamente, la foto de Dapena sentada junto a todos sus compañeras de pie y el resultado del encuentro se hicieron virales, haciendo que el apellido de la jugadora número ‘6’ se convierta en tendencia, lo mismo ocurrió con el “10 a 0″.

Los comentarios no se hicieron de esperar, dividiéndose entre los que la apoyaban y los que pensaron que era una ofensa.

"Paula Dapena, la jugadora que se ha negado a guardar un minuto de silencio por Maradona, ¡resistencia feminista!".

"Gracias @DapenaPau_3 por los valores transmitidos en esta acción, mientras, hay otros que hasta le dedican goles…"

Por otra parte, no faltaron los ataques, la mayoría por parte de hombres.

"@DapenaPau_3Literalmente le hizo honor a su apellido, Dapena".

"Jajaja holaaa me llamo paula y quiero llamar la atención holaaaa".

"Lo hizo x un minuto de fama, después nadie la va a recordar".

Estas fueron varias de las críticas.

Por su parte, al preguntarle a la joven si habría repetido este gesto si hubiese sabido sus grandísimsa repercusiones, respondió que "por supuesto".

"No hacerlo iría en contra de todo por lo que lucho", aseguró.

