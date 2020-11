Una publicación de Thelma Fardin para despedir a Maradona genera polémica

Thelma Fardin, una de las grandes referentes del movimiento feminista del país, publicó una fotografía de Diego Maradona, tras enterarse de su muerte.

La imagen, llevaba el título de "A Dios" .

La actriz, posteó un fotograafía de maradona y se granjeó varias críticas de sectores feministas.

"Vengan ahora las críticas, porque si soy feminista no puedo postear esto”, dijo, anticipándose a los haters. “Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol del Diego me maravilló la vida entera", expuso la actriz.

“¿Tienen todo resuelto en este cambio de paradigma? Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más? Entre nosotras eso no compas, yo estoy en los lugares que creo tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales que esa es fácil e igual de conservadora que los paradigmas bajo los que nos criaron”, concluyó.

No obstante, su intuición no le falló y no tardaron en llegarle críticas.

"Defender a Diego hoy es como defender a Juan Darthés por qué era buen actor… ¿Es distinto ? Creo que es peor”,

"Sos una careta más Thelma, te haces la aliada de las mujeres y con esto te estás re cagando en todas las mujeres que sufrieron a mano de este chabón. O la justicia tiene que ser para vos nada más?"

"No, Thelma no tiene sentido lo que decís, si yo separara la profesión de cada persona de su vida personal todos seríamos unos santos”, fueron algunas de las respuestas a su publicación.

Sin embargo, la actriz quiso defenderse de las críticas y volvió a publicar otra imagen.

"Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más? Entre nosotras eso no, compas", escribió.

