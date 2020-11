25n: la campaña argentina de "Te mando un audio"

Este jueves, fue el famoso 25n, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Argentina, país con la segunda oleada más grande feminista, se organizaron varios talleres y charlas, teniendo en cuenta la pandemia.

La campaña, fue impulsada por Avon, y participaron varias famosas militantes feministas. - Instagram

Una de las campañas fue "Te mando un audio", una serie de audioguías con las voces de actrices y periodistas contra el silencio que invisibiliza la violencia de género.

Bajo el hastag #AisladasNo solas, Mercedes Morán dio su voz en el primer episodio contra la frase "No te metas".

"Esa frase se repite y se repite en nuestra cabeza. Durante este aislamiento por Covid, comenzó a hacerse visible cómo dentro de los hogares se reforzaba otro aislamiento, el que ya vivían muchas mujeres, uno que entre todas las personas habíamos ayudado a construir bajo la premisa de 'mejor quedarnos calladas' frente a lo que sucedía. El silencio fue clave para hacer invisible las violencias que sucedían ante nuestros ojos", se oye decir a la actriz.

La campaña, fue impulsada por la fundación Avon, y durará 16 días de activismo contra la violencia de género, propiciada también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el aislamiento preventivo obligatorio, en Argentina, aumentaron las consultas a la línea 144 y se registraron 171 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 4 transfemicidios.

Además, de Morán, otras famosas que participaron fueron Verónica Llinás, Maite Lanata, Luciana Peker y Diana Zurco.

"Todas las mujeres vamos a vivir a lo largo de nuestra vida algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. A veces pensamos que a nosotras no nos va a pasar, pero de alguna u otra manera, de distinta forma, con distinta intensidad y en distintos espacios nos pasa a todas. Por eso, para romper el silencio, que tanto duele, te mando un audio, una forma de romper el 'no te metas'. Una forma de hacerle saber que, aún aisladas, no estamos solas", expresó en un comunicado Peker, autora de los libros Putita golosa y La revolución de las hijas.

