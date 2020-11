Una mujer se vuelve viral al leer sus propósitos de año fallidos para este 2020

Los optimistas tienen un dicho bastante famosos cuando atraviesan por una adversidad: “Reir para no llorar”. Este es precisamente el caso de esta mujer que se ha vuelto viral al leer sus propósitos de año fallidos para este 2020, riéndose de ellos de una manera bastante peculiar y con un toque de humor que muchos podrían considerar un poco oscuro.

No fue sino hace ya once meses cuando todos hicimos nuestros propósitos para este año, sin tener la más mínima idea de lo que el mundo tenía reservado para nosotros. Íbamos a ahorrar dinero y centrarnos en el cuidado personal. No teníamos previsto perder algunas celebridades, tampoco la aparición de los avispones africanos, ni tampoco una pandemia global.

La comediante Robyn Schall no estaba tan preparada como el resto en diciembre de 2019, escribiendo intencionalmente sus metas para el próximo año. Cuando encontró la hoja donde había anotado todos sus propósitos para el 2020 la semana pasada, no podía dejar de reír.

"Disculpen mi apariencia, estoy, ya saben, en medio de tocar fondo", bromeó, sirviéndose una copa de vino. “Encontré mi lista de objetivos que hice en diciembre. Mis metas para 2020. Está bien, dime si esto no es gracioso", dijo la mujer riéndose.

"Bien. Objetivo uno: ganar más dinero. He estado desempleada desde marzo. Viajar más. Bajar de peso. Ser más social", dijo, riendo. "¡Escribí 'llorar menos! ¡He llorado todos los días de toda esta pandemia!", comentó entre risas.

Y entonces las cosas se pusieron un poco más oscuras. "No es gracioso", dijo entre lágrimas de risa, "pero escribí: 'Pasar más tiempo con mi abuela' y murió".

Según reseña el diario Today, inmediatamente, el video de la mujer se volvió viral, llegando a millones de reproducciones y acumulando cientos de miles de me gusta y compartidos.

En una entrevista a este medio, Schall comentó que toda la experiencia ha sido "tan salvaje". "He sido comediante durante unos 10 años", se rió. “Me ganaba la vida haciendo stand up, pero nunca tuve esa receptividad. Y luego publiqué este video". Se rió entre dientes por la ironía de haber pasado "tanto tiempo en mi arte" y luego este video tocó tal fibra, pero está muy feliz de compartir su risa con los demás. “Creo que la gente solo quiere algo con lo que identificarse”, dijo. "La gente se sintió conectada en un año en el que nos sentimos tan desconectados".

Aunque solo hace referencia a una de ellas en el video, Schall perdió a sus dos abuelas este 2020. Marilyn, había estado enferma durante años, pero murió a los 90 de cáncer y COVID-19. Sue, como la llamaban Schall y sus fans, murió a los 94 años de insuficiencia cardíaca. La abuela Sue y Schall habían sido muy cercanas, y ella aparecía regularmente en los bocetos y videos de comedia de Schall.

Pero a pesar de lo oscuro que puede sonar reírse de un difunto, Schall le comentó a diario que su abuela Sue habría pensado que el video que impulsó a su nieta a la fama de la noche a la mañana era muy gracioso. "Tenía un sentido del humor realmente bueno", dijo con una sonrisa. "¡Ella habría pensado que el video se volvió viral porque todos la aman!".

Schall es optimista sobre el futuro: después de encontrar la fama viral, "estas puertas que siempre estuvieron cerradas para mí finalmente se abren", dijo. Pero en realidad, ella está tan feliz de leer los comentarios positivos en su página.

"Por lo que he visto esta semana personalmente, la gente es realmente buena", dijo. "Miras las redes sociales y te enojas con todos peleando… pude verlo con una lente diferente esta semana". Añadió que 2020 "sigue siendo el peor año de la historia… pero esta semana es realmente buena".

