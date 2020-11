Nueva Mujer Ecuador eligió a su portada gracias a #UnPerfilInspirador

Nueva Mujer #28 tiene como portada a Paulina Salgado, una bella lojana además de madre emprendedora que impulsó su marca y peluquería. Su historia de vida inspiró a todas sus clientas, quienes la postularon para participar en nuestro concurso de búsqueda de #UnPerfilInspirador.

El segundo lugar lo obtuvo Estefanía Villacís, de Manabí, quien promueve la iniciativa “Soy la misma”, con la que busca erradicar la violencia de género. Finalmente el tercer puesto lo ocupa la bella quiteña, Ana Luisa Loaiza, conocida por su ardua labor en el mundo de la dermatología a través de lo que promueve la importancia del cuidado de la piel.

Cada una envío su video de presentación y obtendrán publicidad en nuestros medios así como canastas de productos de las marcas auspiciantes que le apostaron a este gran reto para elegir nuestra portada.

La flamante ganadora, Paulina Salgado, recibió con mucha emoción la noticia. “Para mi es muy importante haber obtenido este reconocimiento. Aplaudo la iniciativa de la revista porque me recordó mi valor y estoy orgullosa de eso. Representar a la mujer lojana me fascinó y tengo gratitud con la comunidad de mujeres lojanas, mis clientas, quienes me impulsan a seguir trabajando para verlas bellas. En mi ciudad me sentñi respaldada por todos para alcanzar el primer lugar de este concurso nacional”, comentó Pauly.

Además en esta edición te invitamos a repasar los nuevos destinos ecuatorianos que debes descubrir.

También puedes conocer los consejos de Érika Mantilla, nuestra Coach Fitness, sobre qué hacer para lograr masa muscular.

Mira por qué se te cae mucho el cabello y las consecuencias de la cuarentena en este tema. No olvides seguir nuestra página www.nuevamujer.com para enterarte de toda nuestra información. Se vienen dos ediciones de cierre de fin de año con más sorpresas. ¡Las queremos!

