Córdoba: una semana para celebrar la Marcha del Orgullo disidente bajo nuevas medidad debido al covid

La Marcha el Orgullo Disidente que se realiza anualmente en Argentina durante noviembre, se está trasladando a un formato virtual y con intervenciones urbanas debido a la pandemia del coronavirus.

En Córdoba, están llevando a cabo varias propuestas.

"Nuestros derechos y conquistas no están en cuarentena. Las disidencias dimos pelea siempre. Aún en este contexto que no nos va a permitir movilizarnos presencialmente por la pandemia, no abandonamos la lucha, la combatividad, la alegría de existir y resistir", expresaron en un comunicado La Mesa Coordinadora del evento.

Por ello, propusieron para el sábado 14 de noviembre la actividad "Fotazas" que invita a compartir en redes sociales imágenes recordando marchas de años anteriores etiquetando a la Mesa.

Para el sábado 21 invitan a intervenciones urbanas, una caravana artística y una fiesta virtual.

Desde la Mesa intervienen las organizaciones: Libres y Diverses – MuMaLá, Marabunta, Casa del Orgullo de Villa Cornú, Libre Diversidad MST, Templanza, Putos Peronistas, Familias Homoparentales y Diversas de Córdoba, Asociación Mirada Diversa, Mil Flores – Partido de la Victoria, Sean Eternos Diversidad, Mala Junta Nueva Mayoría, Activistas Independientes.

Por otra parte, desde la Plataforma de Acción Disidente plantea un conjunto de actividades desde Liga LGBTIQ+ de las Provincias, Devenir Diverse, La Casa de Varones Trans, No Binaries y Familias, Fuma Espuma, Dragaza, Limbo, La Bisagra, Estudiantes Al Frente, La 15 de Junio, La Cámpora y Lxs Irrompibles.

Las temáticas centrales serán: "¡Cupo e inclusión laboral travesti trans ya!", "ESI con perspectiva de diversidad en todas las escuelas", "¡Basta de intervenciones médicas compulsivas a niñes intersex!", "Nueva Ley de Respuesta al VIH, hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis".

Para el próximo sábado 21 de noviembre proponen:

"Colgar la bandera arco iris de tu ventana o balcón y subir a las redes una foto o video"

Sacar una foto con un cartel con la consigna “Orgullo es…”, completándola con lo que signifique el orgullo para vos, y subirla a las redes;

Participar del challenge a través del cual invitan a “producirse” para la Marcha como todos los años. El challenge consiste en subir a las redes un video en el que primero se aparecés con el look corriente, luego swe tapa la cámara y la persona baila con su nnuevo look para la Marcha.

En todos los casos usan los hashtags #OrgulloCórdoba2020.

