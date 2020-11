Famosos que se ofrecieron para aplicarse la vacuna rusa contra el Covid-19

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti sobre la vacuna rusa Sputnik V, declaró en una entrevista con A24 que "podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza".

Una de las primeras famosas en decir que se vacunaría fue Florencia Peña, a través de sus redes sociales.

Florencia Peña, expresó sin dudar su apoyo a la vacuna rusa. - Instagram

“Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", dijo con humor la conductora de Telefe.

En diálogo con Teleshow, la actriz ya mencionó las medidas que toma para no contraer COVID-19 y expresó que "básicamente muchos de los que están ya se contagiaron y tienen anticuerpos".

"Espero que me agarre con la vacuna ya, pero bueno, tampoco estoy exenta. No es para subestimar, es para seguir cuidándonos hasta que esté la vacuna y transmitir eso también. Nos cuidamos todo lo posible, pero tampoco se puede tapar el sol con la mano", agregó.

Jorge Rial, también expresó su apoyo, apenas de que se supiese el acuerdo entre Argentina y Rusia.

"En diciembre llega la vacuna. Una buena, la puta madre", escribió en Twitter.

Otro famoso que se sumó a la lista de los que confían en la vacuna rusa fue Diego Brancatelli.

Al ser consultado por Fabián Doman en Intratables, el periodista contestó que se la aplicaría.

"Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna", aseguró.

