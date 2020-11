Diego Leuco deja el programa de radio de Jorge Lanata:"es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas"

Diego Leuco, no continuará en Lanata sin filtro, por radio Mitre.

El viernes pasado en horas de la tarde, Leuco habló con Jorge Lanata y luego con las autoridades de radio Mitre para contarles que quiere terminar su participación en el programa Lanata sin filtro a fin de año.

El periodista, abandona el programa de Lanata sin filtro, tras más de 7 años. - Instagram

El mismo periodista, confirmó la noticia a Teleshow.

"Es verdad, el viernes hablé con Jorge y me entendió perfectamente. Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa, es un fin de ciclo. No hay ningún motivo específico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas", contó.

En ausencia de Lanata, Leuco es su mayor representante , por eso cuando les contó a sus compañeros la decisión de dejar el programa cayó como una bomba y sorprendió a todos.

Además de hablar con Lanata, se reunió también con las autoridades de la emisora y les confirmó su renuncia.

También, reveló a este medio cómo fue esa charla y aseguró que "después de hablar con Jorge", habló con la gente de la radio" a quienes les contó su decisión y también le "entendieron".

"Mi contrato creo que vence a fin de diciembre de este año, así que estoy libre a partir de esa fecha. La verdad es que la radio está muy bien armada, así que no sé, si hay lugar me quedo en Mitre, si no, buscaré otros rumbos. Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio", detalló.

El periodista se despide del ciclo de Lanata el 31 de diciembre, día en el que arrancan sus vacaciones en Telenoche y en su programa de TN Ya somos grandes.

A los dos ciclos de televisión regresará en febrero y a partir de ahí decidirá su futuro radial, después de estar durante siete años en el ciclo más escuchado de la segunda mañana de la radio argentina.

