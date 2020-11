Mónica Jaramillo, luego de su salida de Caracol, anunció que se iba a otro medio. Las demoledoras críticas a la presentadora Mónica Jaramillo por su entrada a Semana

Este resultó ser la Revista Semana, donde liderará nuevos formatos digitales.

Aposté por mis convicciones, no fue fácil salir de mi zona de confort. En el camino me encontré con soñadores que pensaban igual que yo, más de los que imaginaba. Entre ellos @RevistaSemana Les comparto mi Alegría https://t.co/MzVaGkAMlH

Sin embargo, por el carácter derechista de la revista, muchos seguidores han criticado su decisión.

Muchos, más que a ella, critican al medio.

Te sigo y seguramente lo haré, pero no siembre semillas con tintes de rencor. Camina y no mires atrás. Lamento lo de Semana, no representa un medio de comunicación imparcial.

— Angel Osorio (@AngelOsorio2001) November 7, 2020