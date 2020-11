El asalto a Baby Etchecopar a la salida de la radio: Tengo el hombro luxado"”

Baby Etchecopar,está actualmente en su casa recuperándose de un asalto e intento de robo por parte de dos motochorros, que intentaron quitarle el reloj este jueves.

El periodista, forcejeó con uno de ellos lo que hizo que su hombro quedase lesionado.

Esta no es la primera vez que Etchecopar sufre un asalto. Ahora asegura estar bien y tranquilo.

“Estoy relajado en la cama, mirando tele, pero tengo el hombro luxado”, le explicó Baby a Teleshow.

En la imagen, el comuicador luce un cabestrillo que deberá llevar puesto durante varios días, hasta que se cure su lesión.

“Los acontecimientos sucedieron a la salida de Radio Rivadavia. Llego a Charcas, cruzó la calle y siento un golpe de atrás. Un tipo grandote se me tira sobre el hombro que me luxé. Y yo empiezo medio a agarrarlo, a pelearme, porque no quería que me roben otro reloj en un año”, contó Etchecopar.

Además, contó que el delincuente le empezó "a agarrar, desesperado" por quitarle el reloj.

"Y bueno, cuando pudo arrancarlo ya se liberó y salió corriendo. Pero ese tiempo de la luchita me sirvió para que un policía de civil que pasaba, estos héroes anónimos a los que después basureamos un poco en Plaza de Mayo, lo espere en la esquina y lo detenga".

Baby, explicó que el oficial finalmente pudo detener al que llevaba su reloj, pero el otro cómplice se dio a la fuga.

Pese a la lesión, el periodista afirmó que seguirá cumpliendo con sus compromisos laborales, tanto en la radio como en A24, dónde todas las noches a las 23 horas conduce Basta Baby.

"Lo que tengo es muy doloroso, es lo que le pasa a los rugbiers cuando se caen de costado que se les corta un ligamento. Pero soy de la idea de que si te dejás estar y empezás que la venda, que la operación, que esto y lo otro, es peor…Yo, cuando me volaron la gamba, volví al teatro con las muletas. No hay que parar, porque es lo que ellos buscan", concluyó.

