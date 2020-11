Pampita, impresionada por el estado de Maradona: "Parecía como dopado"

La conductora y modelo Carolina Pampita Ardohaín se unió a los que expresaron su preocupación por el estado de salud de Diego Maradona.

“Siguen las repercusiones por el cumpleaños de Diego… Todos lo vimos débil, flaquito…", comenzó.

Después, continuó expresando su pena, diciendo que no quería ver más el video.

La conductora no ocultó su impresión al ver las imágenes de Maradona. - captura Youtube

"Lo desconozco, pero parecía dopado", aseveró.

Sus panelistas contaron cómo Leopoldo Luque le indicó que se haga estudios para chequear su estado general, hecho que desembocó en la operación de un coágulo en el cerebro, a la que se lo sometió este miércoles y que resultó exitosa.

El cumpleaños número 60 de Maradona eneró mucha repercusión. Desde su polémica aparición en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata –cuyo video se viralizó, peocupó su estado de salud, acerca del cual venían advirtiendo sus hijas.

En Polémica en el bar (AméricaTv) Rocío Oliva, su exnovia, dijo que le había dado mucha tristeza verlo así .

Asimismo, señaló a Verónica Ojeda como quien, pese al desacuerdo de Gianinna (“yo a este circo no me presto y papá no tiene que ir”), lo empujó a asistir a la cancha a como diera lugar.

“Lo vi muy frágil”, señaló Oliva, a lo cual se sumó Mariano Iúdica quien opinó que “con la salud de Diego no se jode”.

Respecto de por qué el DT habría asistido al evento aun sintiéndose mal, Oliva expuso que “Diego es muy noble”.

Además, remató: "Le dijeron que tenía todo listo y lo estaban esperando; sólo cumplió".

ras la intervención de su padre, Dalma tomó la palabra y desmintió por completo las versiones acerca de un pedido de tutela legal, calificando como "miserable" a quien tiene que "inventar alianzas".

Finalmente, Dalma, pidió que no se hablase en nombre de su hermana y el suyo.

