Desde que se conoció la noticia de la salida de Vanessa en el noticiero muchos hablan de eso.

Algunas personas se han preguntado si las razones de su salida son netamente familiares.

Y como muchos han dicho que la salida de Vanessa de la Torre de Noticias Caracol tuvo que ver con la entrevista que le hizo al presidente, y lo cierto es que se conoció la verdad.

Vanessa de la Torre habló sobre la entrevista con Duque y su salida de Caracol

Y es que fue la misma presentadora quien dejó el tema claro.

Lo hizo en medio de una entrevista con La tele letal.

"La censura en este país obviamente existe. Hay medios y jefes que te censuran. No es mi caso".

Hablando en concreto de la entrevista con el presidente aseguró lo siguiente:

“Si tú eres periodista y por ejemplo, no le preguntas a un presidente que se ha metido en una decisión judicial, lo que yo le pregunté al presidente Duque, tú no puedes seguir siendo periodista".

Y finalmente agregó:

“¿Tú crees que alguien me va a venir a censurar? ¿Te imaginas el tamaño del escándalo? ¡Yo soy atrevida! Yo hago lo que a mí me apetece y a mí en la vida nunca nadie me ha dicho ‘no lo haga'”.