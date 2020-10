Conoce a la nueva Miss Ecuador, Leyla Espinoza Calvache

View this post on Instagram

¿Qué es lo que más me ha gustado de mi preparación? Esta pregunta me la hicieron hace unos días y me puse a recordar cómo ha sido este proceso desde el día en que me convertí en candidata oficial al Miss Ecuador 👑 Sinceramente siempre he sido una mujer tímida y dejar mi timidez a un lado ha sido todo un desafío, lo que más me ha gustado de mi preparación es que me tocó dejar a un lado mis miedos e inseguridades y más bien trabajar arduamente por vencerlos. Detrás de todos los cambios que he podido observar en mí está todo un equipo de profesionales que me apoyan por que creen mí. . . Foto: @producciones.mts Asesora: @esabrinasira Locación: @turismoemely Maquillaje: @yessesthetica Vestuario y accesorios: @valentinacollectionquevedo . . . . #missecuador #missecuador2020 #missuniverse #missuniverso #ecuador #leylaespinoza