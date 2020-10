Hebe de Bonafini:"Perdón, Maduro, perdón, pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller"

El voto de Argentina en apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas, que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, provocó la renuncia de la exembajadora de Caracas Alicia Castro, fuertes internos y el rechazo de Hebe de Bonafini.

Le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a [Nicolás] Maduro y también a Néstor [Kirchner] y a [Hugo] Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba, nos dio dinero, lo ayudó a Néstor, y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Chávez y al pueblo de Venezuela", dijo la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo en una entrevista para Somos Radio.

Asimismo, agregó que estaba "avergonzada" de lo que hicieron este martes.

"Estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller, es un tipo que no sabe donde está parado ni qué es lo que está representando. Me dio mucha vergüenza y no sé cómo pedirles perdón y disculpas", agregó.

Bonafini indicó también: "Lo conozco a Maduro y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno al que lo quieren sacar, así que perdón Maduro, perdón pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller, perdón en nombre de las Madres y de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller, perdón, mil veces perdón".

Quien también criticó la decisión fue el dirigente social Juan Grabois.

"Me preocupa la política exterior argentina cada vez más alineada con Trump y el Grupo de Lima. No es solo cuestión de principios. Es malo para el interés nacional. Con Macri, Menem y las relaciones carnales aprendimos que Roma no paga traidores", expresó en su cuenta de Twitter.

El tuit que publicó Juan Grabois expresando su desacuerdo. - twitter

Asimismo, agregó que "no es solo cuestión de principios" y que este voto "es malo para el interés nacional.

