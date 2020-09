"Tengo 11 hijos, me he hecho 30 pruebas de ADN": Abdalá Bucaram pide que no mientan sobre su vida privada

El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, admitió tener 11 hijos y pidió a los medios de comunicación que no mientan sobre su vida privada. Durante una rueda de prensa este martes, para referirse a la situación de Jacobo Bucaram, aclaró que no tiene nueve hijos.

"Para todos aquellos que andan indagando de mi vida privada. Que si que Bucaram es un semental. Tengo 11 hijos; si van a dar la información denla bien. Tengo a mi hija Marthita Bucaram Aguilar, a mi hija Paola Bucaram Silva, a mi hijo Shamir Bucaram Silva. Mi hijo Abdalá Jacobo Bucaram Machuca y tengo a mis hijos (…) Zherezade Bucaram", mencionó como algunos de sus hijos el Expresidente.

En ese sentido, invitó a la mujer que considere que tiene un hijo con Bucaram a los trámites de ADN para corroborarlo. "Si cualquier dama cree que también tenga un hijo mío, me hago el ADN. Yo he hecho 30 pruebas de AND de personas que han venido y han dicho que son mis hijos", contó.

También confesó que ese tema lo ha conversado con su esposa y se trata de un asunto privado."Mi pobre esposa. Me casé con una dama decente y honorable (…) Ella se casó mal, con un patán de noble corazón, pero ese es un tema privado que lo he manejado con mi esposa y por supuesto no está contenta con eso. Pero no mientan, no son nueve hijos son 11″.

Las especulaciones sobre el número de los hijos del Expresidente surgió cuando el pasado 26 de agosto sufrió una angina de pecho y fue hospitalizado. Entre quienes lo acompañaron a la clínica en Guayaquil estuvo un joven que se identificó como su hijo. Ello desató los rumores en redes sociales sobre el tema en cuestión.

