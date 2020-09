Escándalo en el congreso: Diputado es captado en una situación íntima en plena reunión virtual

El diputado Juan Emilio Ameri fue suspendido este jueves de su cargo por orden de Sergio Massa, por protagonizar un acto íntimo con una mujer sentada sobre sus rodillas en plena sesión virtual.

En el video se puede ver cómo el diputado kirchnerista le toca y le besa los senos a la mujer.

Inmediatamente, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, anunció que Ameri iba a ser suspendido.

“Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Massa minutos después de enterarse de lo que había sucedido.

Todo ocurrió mientras hablaba Carlos Heller y lo sucedido se pudo ver en las pantallas colocadas en el recinto para facilitar las reuniones virtuales.

Ameri, dio su versión en Radio con Vos, donde expresó su bochorno.

"Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo", afirmó.

Ameri, quien después se quebró declaró que se sentía "muy avergonzado".

"No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”, concluyó.

Aún así, Sergio Massa declaró que iban a "escuchar las versiones del señor diputado" pero que no podían "admitir que se de este tipo de situaciones".

"Pido disculpas a mis compañeros y a la sociedad", manifestó Ameri, que puntualizó que señaló que era "una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas" y volvió a pedir disculpas.

