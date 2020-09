Nuevamente un hecho relacionado con la fuerza pública tiene indignado al país. Juliana Giraldo, la mujer asesinada tras disparo de soldado en un presunto retén

A través de redes sociales, un hombre denunció en un video que un soldado habría matado a su esposa.

Sucedió en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca.

Un hombre denunció a través de varios videos que un soldado del Ejército Nacional mató a su esposa.

"Dios mío ayúdenme, me mataron a Juliana ¡ayúdenme!" dice el hombre en el video.

Aparentemente, el soldado habría disparado a la mujer en la cabeza durante un retén.

Desesperado, el hombre, quien sería su esposo, grita que le ayuden a hacer viral el video, pues no sabe qué hacer.

Además, durante el video repite varias veces que ellos no tenían nada.

"Mire no llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese (militar) le pegó un tiro en la cabeza".