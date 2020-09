Nuevamente un hecho relacionado con la fuerza pública tiene indignado al país. Hombre denunció que un soldado habría matado a su esposa durante un retén

A través de redes sociales, un hombre denunció en un video que un soldado habría matado a su esposa.

"Dios mío ayúdenme, me mataron a Juliana ¡ayúdenme!" dice el hombre en el video.

Sucedió en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca.

Allí, una mujer identificada como Juliana Giraldo Díaz de 38 años falleció, aparentemente, tras recibir un disparo en la cabeza.

Según los primeros testimonios, un soldado del Ejército Nacional le disparó en medio de un retén.

Desesperado, el hombre, quien sería su esposo, grita que le ayuden a hacer viral el video, pues no sabe qué hacer.

Además, durante el video repite varias veces que ellos no tenían nada.

"Mire no llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese (militar) le pegó un tiro en la cabeza".