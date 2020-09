Viviana Canosa no oculta su emoción al ver la marcha contra el Gobierno:"Los amo"

Este sábado, hubo otra marcha en contra de las medidas del Gobierno actual.

Denominada #19S, miles de opositores volvieron a manifestarse por todo el país.

Esto hizo que la periodista Viviana Canosa, expresase en Twitter su opinión sobre la nueva marcha.

Inicialmente, la conductora de Nada Personal (El Nueve) les deseó un buen sábado a todos sus seguidores en Twitter.

“Qué encuentren la felicidad”, escribió pasado el mediodía, para después introducirse en temas políticos.

La periodista, admitió que se emocionó al observar la marcha.

"Mi hija dormida en mi falda, mis cachorras tiradas con nosotras en el sillón. Miro la tele, veo las banderas y lloro. Te amo, Argentina. Los amo", escribió.

Por otra parte, en la manifestación estuvieron varios miembros del partido opositor, Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich y Hernán Lombardi.

Canosa, ya había expresado su decepción en varias ocasiones contra el Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

La presentadora, nunca ocultó su disconformidad con el Gobierno actual. - Instagram

La comunicadora, contó en julio durante una entrevista radial que había recibido mensajes del mandatario, quejándose del contenido de su programa.

Canosa, aseguró que el contenido de estos la afectó tanto que pensó en abandonar la televisión.

Sus palabras tuvieron repercusión y la periodista dio un mensaje de aclaración en su programa.

“Ese día estaba de invitado Diego Guelar. Yo en el camarín tengo mala señal porque está en el subsuelo. Entonces, cuando recibo un mensaje del Presidente que era un retuit que me hacía, con toda mi inocencia le digo: ‘No baja, no lo puedo ver. Contame de qué se trata'. Y le pongo signos de interrogación. Y al rato, cuando vi que no me contestaba pero sí me había clavado el visto, dije: ‘Debe ser algo malo"", explicó.

La conductora, contó que leyó el mensaje cuando iba a dormir.

"Me mandaba un tuit rarísimo que yo no entendía. Y me decía todo eso que decía en ese audio: que me quería mucho, que por eso me lo decía, que me cuidara, que se me iba a volver todo en contra y otras tantas cosas que no viene al caso decir", expuso.

"Y yo le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, me la gané", concluyó.

