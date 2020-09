Hija actriz de médico fallecido por corte de luz narró cómo fue muerte de su padre

View this post on Instagram

Que pase el tiempo y que no pase… Depende qué estés viviendo… Suele ser tan lento que quisieras empujarlo y deshacerte de él… Suele ser tan fugaz que intentas atajarlo, poner tus manos como muro de contención y detenerlo….. El tiempo pasó… tan fugaz.. sus segundos se escaparon entre los dedos y tu con ellos! Hoy sólo queda ésta, la foto más reciente, un archivo de imágenes en mi cabeza sin movimiento, unos ataques de ausencia y desconcierto, mezclados con un corazón que entiende, que acepta, que agradece, aunque no responda si en el siguiente segundo, se vuelva a arrugar! Gracias papá… Por el privilegio de haberte tenido… Por todo lo que me enseñaste sin tu saberlo… Porque en ti me descubrí a mi… invoco todo el amor del universo para tu libre paso y trascendencia a ese otro plano! Nos volveremos a encontrar! Nuevos roles pero nos volveremos a encontrar🖤