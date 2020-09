5 consejos para salir con éxito de una entrevista laboral por videollamada

Los tiempos han cambiado y la tecnología ha abordado casi todos los campos. Conseguir un trabajo no ha sido la excepción. Las videollamadas para una entrevista laboral se han incrementado con la pandemia y el auge del teletrabajo ¿Cómo lograr este encuentro con éxito?

Nos hemos acostumbrado a conectarnos con nuestros amigos y familiares. Pero cuando en nuestro encuentro está en juego un posible nuevo empleo, la forma de enfrentarnos a este tipo de conexiones es diferente. Te damos 5 consejos que te ayudarán en una comunicación que podría abrir tu campo laboral y que nos da Rosa Urraca, experta en Recursos Humanos citada por El País.

1.- Ensaya tanto la mirada como el lenguaje corporal

Si no estamos acostumbrados a este tipo de comunicación, lo ideal es que ensayemos tanto nuestra mirada como el lenguaje corporal que queremos proyectar en una entrevista laboral.

Es importante practicar y previsualizar cómo nos verá nuestro entrevistador para poder transmitir la seguridad que es tan importante en este tipo de encuentro.

2.- No subestimes una entrevista laboral por videollamadas

Aunque no lo parezca, una entrevista laboral por videollamadas tiene la misma importancia que una presencial. La forma puede cambiar tu vida profesional tal al lograr obtener un nuevo y mejor empleo.

Debemos enfocarnos en la importancia y el valor que tiene este tipo de encuentros. De esta manera nos motivaremos e irradiarrenis interés cuando llegue la hora de realizarlo.

3.- Combina tu atuendo con el estilo de la empresa

Para lograr tener éxito en una entrevista laboral por videollamada es importante que luzcas tan impecable como lo harías en un encuentro físico. No obstante, en estos casos la fijación en el entrevistado es mucho mayor por eso debes tener en cuenta tu atuendo.

Investigar sobre el estilo de la empresa que te podría contratar y vestirte de acuerdo a él será una medida eficaz para asegurarte salir airoso de la conversación. También se debe tomar en cuenta que estaremos frente a una cámara por lo que la especialista recomienda no usar ropas a rayas o con tonos muy oscuros.

4.- Ubícate en un espacio neutro

Recuerda que en una videollamada todo el contexto que aparezca en la pantalla causará una respectiva impresión en el interlocutor. Así que no solo debes vestir adecuadamente, sino también asegurarte de que todo lo que se vea de una buena imagen al entrevistador.

Elige un espacio neutro para que los colores no interrumpan la vista y evita el contraluz. También es recomendable que te ubiques en una distancia prudente y que quedes centrado en el ángulo de la cámara.

5.- Prevé soluciones ante posibles contratiempos

Para una entrevista laboral debes asegurarte de que no haya contratiempos. Fíjate bien que la conexión se encuentre en buen estado. También cerciórate de que estarás nadie te interrumpirá.

No obstante, siempre es posible que algo falle. Por esto debemos contar con lo que llamaríamos un plan B. Ofrece soluciones a tu posible futuro empleador. Puedes hablarle de otros medios de comunicación como WhatsApp y las plataformas que estén disponibles para no perder el contacto en caso de una interrupción.

Si sigues al pie de la letra estos consejos, lo más probable es que salgas victoriosa de tu entrevista y la videollamada resulte todo un éxito ¡Buena suerte!

