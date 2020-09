Durante los enfrentamientos este miércoles en la ciudad de Bogotá, una joven perdió la vida lamenteblemente.

Las sentidas palabras del padre de la joven que perdió la vida en las protestas

La joven habría sido asesinada durante las protestas en medio de los enfrentamientos en la localidad de Suba.

La víctima fue una joven de 18 años que murió por un balazo en el pecho.

Según el padre de la menor, en diálogo con Noticias Caracol, su hija había quedado de ir a la casa de su mejor amiga.

"Yo no le vi ningún problema. Oh sorpresa cuando me llaman y me dicen: ‘Su hija acaba de recibir un balazo’”, dijo el padre de la joven.