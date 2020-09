Luego de los hechos que ocurrieron este miércoles en Bogotá, muchos han hablado al respecto.

Greeicy habló de abusos policiales y su opinión generó polémica

Todo luego que el abogado Javier Ordóñez muriera luego de un ser reducido por policías.

Y es que varias estaciones CAI fueron incendiadas, y los policías respondieron con aún más violencia contra los protestantes.

Todo esto generó un revuelo mediático y en redes sociales.

Algunos famosos también se manifestaron desde sus cuentas personales.

Greeicy fue uno de ellos, y con un contundente mensaje.

La cantante dio su opinión sobre lo sucedido en Bogotá.

"¡¡¡NO MÁS!!! Sé que no se puede generalizar y pido disculpas a las personas que hacen su labor de manera responsable y con respeto pero esto nos asusta, nos predispone completamente, cada mañana algo peor, cada día nuevas vidas arrebatadas de maneras absurdas e injustas… No se vale vivir con miedo hacia algo que se supone que nos protege, no hablo con rabia pero sí con MUCHO MIEDO Y DOLOR, ¡no más abuso!", escribió la cantante.