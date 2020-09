Facundo Castro: Su mamá desmiente que todavía exista confirmación sobre el hallazgo de su cuerpo

Este lunes, un medio publicó que según le había informado una fuente extraoficial el cuerpo hallado en Villarino Viejo era de Facundo Castro.

La mamá de Facundo, Cristina Castro, se comunicó con C5n para desmentirlo.

La mamá de Facundo, Cristina Castro, se comunicó con C5n por teléfono para desmentir que los restos hallados fueran de su hijo y pidió a Pablo Duggan que "deje de mentir".

"Es mentira lo que están diciendo, no se ha confirmado el ADN. No es que nosotros tenemos sospechas, tenemos certezas y pruebas de que esta mujer (la testigo que dice haber trasladado a un chico similar al joven desaparecido) no ha llevado a Facundo y que ha sido la policía bonaerense la que ha desaparecido a Facundo", afirmó.

Esto supuso un cruce con el periodista Pablo Duggan.

"Le digo a usted que deje de mentir y de inventar noticias, porque ustedes no tienen acceso a la causa, y yo sí. Por eso hablo", aseveró Castro.

El periodista, no quiso entrar en conflicto y respondió que respetaba su opinión.

"No me enojo con usted, que es un periodista funcional a [Sergio] Berni. Duele mucho saber que hay personas como usted, porque nosotros vamos con la verdad. Lo hemos dicho desde el día uno y ahora con todo esto, muchísimo más.Yo sí tengo acceso a la causa. Cuando hablo y digo que la policía bonaerense está involucrada, es porque lo está", mantuvo la madre de Facundo.

Facundo Astudillo Castro, fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de su casa en el pueblo de Pedro Luro.

Castro, quería reencontrarse con su ex novia en Bahía Blanca, con quien se había peleado recientemente.

El juzgado hizo saber que el Equipo Argentino de Antropología Forense dispondrá de ese peritaje el próximo miércoles, cuando lo pondrá a disposición de la jueza y de la familia.

Un esqueleto fue encontrado en una zona agreste de la ría de Villarino, en un cangrejal de la localidad bonaerense de Daniel Cerri.

Después, fue llevado a Buenos Aires para ser sometido a una autopsia en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la ex ESMA.

