Canadá abre convocatorias laborales para quienes quieran ir a ese país

View this post on Instagram

🍁🍂 Avez-vous hâte à l'automne?! Admirez les paysages et les plus beaux points de vue de Québec durant cette saison colorée. // See why Québec City is the best destination for a colourful fall getaway! 🍂🍁 . . #QuebecCite #quebeccity #villedequebec #qcaccent #BonjourQuebec #quebec #explorecanada #canada #québecgénial #quebecnice #canadagénial #canadanice #vieuxquebec #oldquebec #chateaufrontenac #automne #fall #autumn #fallfoliage #autumncolors #autumnleaves #autumnvibes #autumnmood #autumnlovers #UNESCO #beautifuldestinations #staycation #getawayweekend #autumniscoming #fallismyfavoriteseason