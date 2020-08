Alberto Fernández anuncia una nueva prórroga de la cuarentena

Alberto Fernández informó este viernes a través de un video grabado que se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio contra el coronavirus.

El presidente, expresó su preocupación por la extensión del contagio por toda Argentina.

Tras su presentación en Santa Fe, donde encabezó la firma del Acuerdo Federal de Hidrovía, se publicará el anuncio.

"Este tiempo nos exige volcar nuestra mirada al interior del país. Cuando ya creíamos dominado el problema en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el problema se trasladó al interior del país y no vamos a dejarlos solos", señaló durante el acto en el Puerto General San Martín..

Asimismo, apeló a una unión entre el pueblo argentino.

"Tal vez necesitábamos que aparezca un virus que nos una, que nos demuestre que todos corremos la misma suerte en la desunión", reflexionó.

Según trascendió, Larreta y Fernández acordaron ciertas flexibilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, relacionados con los sectores gastronómico y de la construcción, de los más golpeados por la pandemia. En esta nueva fase se habilitaría la apertura de restaurantes al aire libre o "take away plus".

No obstante, se mantendrían las restricciones para ofrecer el servicio en ambientes cerrados.

Además, se retomarían obras con tope de personas.

Por otro lado el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que desde el lunes los bares podrán tener mesas en la calle en la ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció algunas flexibilizaciones a partir de este lunes en la cuarentena. - Instagram

Otra de las propuestas apunta a implementar algunas intervenciones en los espacios públicos. Entre estas, figuran demarcaciones en las superficies de plazas y parques, como una forma de ordenar las reuniones sociales que se dan en esos sitios al aire libre. También, se pidió avanzar en los permisos para las obras de construcción de pequeña escala. Esto sería en una medida que si se concretase, habilitaría a trabajar en tareas de excavación y demolición de ese sector.

