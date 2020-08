Elizabeth Loaiza es una de las modelos más comentadas del país.

Qué fue lo que pasó entre Elizabeth Loaiza y Alberto Linero

Sorprendió a sus seguidores hace algunos días al revelar que fue diagnosticada con cáncer.

En sus redes sociales ha documentado todo su proceso y la manera en la que ha asimilado la noticia.

Y es que luego de perder un embarazo, Loaiza descubrió que tiene cáncer de útero.

Por eso la modelo reveló que iniciaría sus quimioterapias y en un periodo de 21 días tendría otras.

Sin embargo ahora es blanco de críticas por comentar su situación de salud.

Ella dijo ha tratado de mantenerse positiva para afrontar las quimioterapias.

Sin embargo, le molestó bastante una conversación que se dio en la emisora Bluradio entre Néstor Morales y el exsacerdote Alberto Linero.

Al mencionar el cáncer de la modelo, Linero dio a entender que le parecía que Loaiza se inventaba sus tragedias para ganar seguidores.

Esto no le gustó a Elizabeth, quien comentó en un video de Instagram lo dicho por Alberto Linero:

"No era mentira (el cáncer), no sé por qué rezan y hablan de Dios y a la hora de juzgar a un ser humano lo hacen de manera indiscriminada, el único que lo debe juzgar a uno es Dios… me enviaron una noticia donde habla uno que era cura, –y que me encanta cómo habla, y sus prédicas–, hizo un comentario horrible; que dizque quién sabe yo qué más me iba a inventar para conseguir seguidores, yo dije, ¿quién se va a inventar una enfermedad, quién va a querer estar enfermo? El mismo que dijo que Daniella Álvarez era una heroína, dijo que yo lo hacía por seguidores", comentó.