El caso de Fernanda demuestra que en México se sigue ignorando cada feminicidio

"Nos falta Fernanda" pero también nos falta Lesvy, Fátima, Karen, Mara, María, Verónica, Ingrid, Mariana y muchas más. La ausencia de cada una duele y sin conocerlas, se siente cercana. Una vez más, nos falta ___, Ni una menos y México feminicida son tendencia en redes sociales. Una vez más, un caso de feminicidio ha sido tratado como un "crimen pasional" o "un error de la víctima".

El jueves se vivió una tragedia en Residencial Pensiones, cuando un hombre de 26 años asesinó de tres balazos a su novia Fernanda, de 21; posteriormente se quitó la vida. Hoy las redes sociales se han llenado de mensajes que buscan visibilizar la violencia de género y los feminicidios en México.

No fue tragedia de pareja, fue feminicidio. EL AMOR NO MATA, LOS FEMINICIDAS SÍ.

Hoy nos falta una, nos falta Fernanda.#YucatanFeminicida pic.twitter.com/k2qwfT3ELJ — Amicus (@amicushgo) August 21, 2020

De acuerdo con el informe, fue un vecino que avisó a la policía de los balazos en el residencial. Las autoridades encontraron a la joven sin vida, en el techo de una vivienda. Antes de suicidarse, su novio le habría llamado a su padre para decirle adiós. El crimen de Fernanda es el séptimo feminicidio de 2020 en el estado de Yucatán sin embargo, se sigue minimizando el problema.

Lo que se publica en los medios de comunicación demuestra que seguimos ignorando el tema, que la palabra "feminicidio" nos da miedo y que seguimos señalando a la víctima "por estar en malos pasos, por no darse cuenta antes, por vestirse provocativamente, por salir sola, por tomar el camino equivocado" pero la realidad es que es por el simple hecho de ser mujer en un país feminicida.

¿Por qué le temen tanto llamarlo por su nombre? Fue un FEMINICIDIO. Ya no queremos medios de comunicación tibios y sin perspectiva de género. También son cómplices de la violencia machista. #YucatanFeminicida https://t.co/VoDTTGzcyr — Somos Violetas✨ (@SomosVioletas) August 21, 2020

En México las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que los hombres; ni profesionales, ni económica, ni sociales. No tenemos garantía sobre nuestros derechos, ni respeto ni seguridad.

Lejos de tratarse de un discurso de victimización, es una realidad a la que todas, sin importar origen, clase social, edad, color de piel o la ropa que usemos, estamos expuestas. Los hechos hablan por sí solos y ni la pandemia frena la violencia feminicida.

El caso de Fernanda vuelve a estremecernos y es "uno más" que no debería ser. No fue un crimen pasional, no fue un ataque justificado, no fue culpa de Fernanda. Una vez más, se trata de un feminicidio que quedará impune porque claro, el feminicida se quitó la vida y "no hay más que hacer".

Hasta abril de 2020 se contaba en México con una cifra de entre diez y once feminicidios cada 24 horas, y hasta el 21 de ese mes sumaban 63 mil los registros de mujeres violentadas.

