'Guapis', la película que hipersexualiza a las niñas y demuestra lo mal que estamos

Netflix se ha envuelto en una nueva polémica. Más de 30.000 personas han firmado una petición pidiendo a que se elimine "Guapis" (Cuties), una nueva película que sin duda sexualiza a las niñas.

La cinta, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de este año, presentó un avance en YouTube, provocando gran indignación por la manera en la que se presenta a niñas de 11 años.

"Amy, de once años, comienza a rebelarse contra las tradiciones de su familia conservadora cuando se fascina con un equipo de baile de espíritu libre", se lee en la descripción de la película en el sitio.

La premisa parece la de una película de una niña con el sueño de ser una gran bailarina, al estilo de shows como Dance Moms sin embargo, va más allá de eso y el sólo póster lo demuestra.

En medio de una revolución por explorar nuestra feminidad y desafiar las tradiciones de la sociedad, parece que Netflix ha entendido todo mal.

La incoherencia es negocio:

Denunciando la pedofilia y a la vez promoviéndola #NetflixLAT #NetflixPedofilia pic.twitter.com/DxG2bOPqb6 — Edwin Delgado (@edwinde17) August 20, 2020

Y no es que se pretenda educar a las niñas como seres sumisos que no deban explorar su feminidad y libertad pero es que la cultura del entretenimiento lo tergiversa todo. Las niñas no son objetos de placer y presentarlas como si fuesen adultos sensuales y sexualmente libres da la idea de que lo son. La triste realidad es que se convierten en un manjar visual para pedófilos y no, no hay nada "inofensivo" por tratarse de una ficción.

Lo que esta cinta está haciendo es pintar a las niñas como objetos de tentación sexual, solapando pensamientos y acciones enfermizas que no deben ser. Esto sólo evidencia que las imágenes sexuales de menores influyen en la forma en que vemos a los niños

Según la Asociación Estadounidense de Psicología, la sexualización ocurre cuando "los individuos son considerados objetos sexuales y evaluados en términos de sus características físicas y sensualidad".

Promover a niñas de 11 años bailando eróticamente y con poses hipersexualizadas, aquí y en todos lados se llama PEDOFILIA. Mañana van a van a ser las de 9 años y así lo perseverso va a verse como algo normal y hasta bueno. #NetflixPedofilia pic.twitter.com/rNWEjeOz2A — Inés Arenas (@inesands) August 20, 2020

Eso no es algo con lo que los niños deban tener que lidiar. Pero la cultura popular parece aceptar cada vez más esta sexualización.

El tema de la pedofilia se ha estudiado por años junto con el tema de la pornografía infantil y el abuso sexual a menores. Se trata de un trastorno caracterizado por "fantasías, impulsos o comportamientos intensos y recurrentes que involucran actividad sexual con un niño". Presentar este tipo de contenidos como un espectáculo es seguir alimentando dichos problemas. Niñas pequeñas haciendo twerking y llamadas "guapis" es una mala idea.

"La película 'Cuties' muestra a niños vestidos de manera provocativa, bailando sexualmente y está clasificada solo para espectadores adultos", se lee en su publicación en Change.org. “Fue creado para el entretenimiento de adultos que son pedófilos. Firme la petición para proteger a nuestros niños de la explotación en las películas ", se lee en la petición.

Tras la presión ejercida por parte de los usuarios de la plataforma y grupos defensores de los derechos de los niños, la plataforma lanzó un comunicado lamentando lo sucedido. Pero lejos de cancelar la cinta, la plataforma de streaming se limitó a actualizar la imagen a una "más apropiada", demostrando que no hemos entendido el problema.

Queremos niñas libres, educadas en libertad. Niñas que desafíen a la sociedad con un pensamiento crítico y amor por una misma. Queremos niñas libres de estereotipos sexistas. Niñas que tengan tiempo de ser niñas.