12 pasos para visitar los museos de la CDMX en la Nueva Normalidad

Falta 1 día para nuestra reapertura y queremos contarles que la sala de la Colección Museo Tamayo estará abierta. El montaje 2020 revisa y cuestiona el cánon de la historia del arte que se compone, en su gran mayoría, por artistas hombres. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ Acá ‘De la Serie: Formas abstractas parecidas a algo, "2006"' de Fernanda Laguna. Y en la segunda, Laguna y Víctor Brauner con 'Tres figuras danzando', 1958. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nuestras medidas de seguridad y programación las encuentran en www.museotamayo.org así como el protocolo de entrada en nuestra bio. Lxs esperamos 😷🙃 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #VolverAVerte #somostusmuseos