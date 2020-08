Pareja de "Nano" presenta querella contra su suegro Hernán Calderón por delito de abuso sexual reiterado

Un vuelco importante tuvo la causa en el caso que involucra a Hernán Calderón y su hijo, luego de que este lunes su nuera Rebeca Naranjo presentara una querella por el delito de abuso sexual reiterado en contra del abogado y todos los que resulten responsables en calidad de cómplices o encubridores.

La acción judicial, fue interpuesta ante el Cuarto juzgado de Garantía de Santiago, donde se encuentra radicada la causa que fue decretada en reserva.

De acuerdo al escrito "a fines de septiembrede 2019, junto a mi pareja Hernán Calderón Argandoña, nos fuimos a vivir al departamento de su padre, Hernán Calderón Salinas", aludiendo a los planes de un viaje de varios meses que tenían programado con el hijo de Raquel Argandoña.

No sería la primera agresión contra su padre: entregan más antecedentes de “caso Nano Calderón” El joven tendría antecedentes de agresividad, según confirmó su padre.

"Durante los primeros meses de estadía en el departamento del señor Calderón Salinas no tuvimos mucho contacto con él puesto que éste salía temprano a trabajar y llegaba por la noche. Sin embargo, a mediados de febrero de 2020, don Hernán Calderón Salinas, empezó a llamarme constantemente para preguntarme cómo estaba su hijo y cómo estábamos nosotros como pareja. En un principio, yo consideré que era una actitud de padre preocupado, no obstante, al pasar el tiempo los llamados fueron incrementando, esta vez preguntando específicamente por mí y mi ubicación. Frente a esto, yo le consulté la razón de sus llamados constantes y él me señaló que como vivía en su departamento yo le debía explicaciones, lo que en ese momento entendí como una regla de su hogar".

"Posteriormente, en marzo de este año, comencé a percibir una actitud extraña por parte del Sr. Calderón, él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones. A modo de ejemplo, puedo señalar que el día 8 de marzo el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado, comentándole a mi amiga Karen Siciliano Cabezas, que tenía duda de sus intenciones", precisa el libelo.

"En la mañana del día siguiente, esto es 20 de marzo de 2020, el querellado me llama y nuevamente me pregunta dónde estaba y por qué no había dormido en el departamento. Tengo la sensación que al Sr. Calderón Salinas le preocupaba mi ubicación después del incidente, porque pensó que yo hablaría o lo denunciaría, pero nunca tuve el coraje de hacerlo, conozco el poder que él tiene a nivel legal y esto me mantenía bloqueada, con mucho miedo de actuar. Tampoco encontré las palabras para explicarle a mi pareja lo que estaba sucediendo", agrega la joven en la querella.

"A principios de junio, discutimos con Hernán Calderón Argandoña, y yo aproveché la pelea para decirle que me iba del departamento, ya que no encontraba otra manera de salir de la situación que estaba viviendo. Con la ayuda de Laura, la asesora del hogar, recogí gran parte de mis pertenencias y las metí en maletas. Laura bajó al subterráneo a buscar un carro para poder meter el resto de mis cosas y hacer el traslado más fácil, en esos momentos, en que estoy esperando que ella vuelva con el carro, don Hernán Calderón Salinas me dice que no quiere que me vaya, a lo que le respondo que me voy a ir del departamento. Luego, el querellado me señala ´Yo quería que tú fueras mía, ¿no te atreves?µ, yo le digo que está loco y justo llega el ascensor con la asesora del hogar. Terminé de recoger mis cosas y bajo con ella para que me ayudara a meterlas a mi automóvil".