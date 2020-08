Habla Cristina Castro, la mamá de Fancundo, sobre el cuerpo hallado en Villario:"No descarto que sea Facundo"

Cristina Castro, la mamá de Facundo Castro, aseguró este domingo que el cuerpo encontrado "es masculino".

El cuerpo fue llevado a una morgue de Buenos Aires para realizar los estudios necesarios para comprobar si era el de su hijo.

"No descarto que sea Facundo", declaró Castro, después de esto.

En contacto con la prensa, contó que le sacaron sangre y le hicieron un hisopado.

Esto era con la intención de poder comparar sus datos genéticos con los del cuerpo que fue encontrado en la noche del sábado.

“Hay muchas posibilidades de que sea Facundo. Mi instinto de mamá me lo dice”, expresó.

Cristina Castro, la mamá de Facundo, reconoció que creía que el cuerpo hallado era de su hijo. - captura youtube

Castro, también opinó que el cuerpo fue "plantado" en el lugar.

“Acá vinieron a tirar los restos de mi hijo. Exijo la denuncia de (Sergio) Berni y el intendente (Carlos) Bevilaqua”, indicó, en referencia al jefe comunal de la localidad de Villarino, en el interior bonaerense, donde se lleva adelante la búsqueda.

La mamá de Facundo admitió que lo único que reconoció fue la zapatilla, que estaba "a 30 metros de donde se encontró el esqueleto".

"A mi hijo, por violar la cuarentena lo desaparecieron. Siento bronca", aseguró.

Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia de Astudillo Castro, dijo que “desde el punto de vista legal" tienen que esperar para ver si es realmente el cuerpo del joven.

No obstante, indicó que respetan el sentimiento de la mamá que considera que los restos encontrados son de su hijo.

“La zapatilla es una prueba contundente para ella”, explicó.

Además, el letrado aclaró que la autopsia se realizará en la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta noche llegarán los restos y estimamos que el estudio comience el martes por la mañana. Lo va a realizar integrantes de Antropología Forense de la Nación y nosotros vamos a poner un perito de parte”, señaló.

Por otro lado, Leandro Aparicio, también abogado de la familia, fue menos comedido.

"No le creemos a nadie. Para esta querella no existe la más mínima posibilidad de que ese cuerpo haya llegado por voluntad propia a ese lugar. O lo trajo la marea o se lo plantaron. Pero no llegó por voluntad propia", aseveró.

