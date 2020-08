Luli Trujillo y cómo la agresión por parte de un fiscal en vivo puso foco a todas las carencias feministas

El jueves 6 de agosto, la conductora de C5N, Luli Trujillo (Lucila), se enfrentó al que probablemente fue uno de los momentos más complicados en su carrera.

Trujillo, inició una charla en vivo con el fiscal Santiago Terán.

Este comenzó exponiendo que todas las mujeres deberían llevar un arma para protegerse de sus agresores.

Además de preguntarle si estaba casada, un enfurecido Terán trató por la fuerza y sus gritos, plantearle a la comunicadora su propuesta.

La periodista, cuestionó esta opinión, lo que produjo un descargo de ira y agresión verbal por parte de Terán.

"Imaginate, que lo único que tienes para salvarte es un arma, la usás o no la usás?"

Luli, trató de contestar que "una mujer no debería tener un arma" pero el fiscal comenzó a hostigarla, obligándole prácticamente a que respondiera, mediante gritos.

"¿Elegí, ¿lo matás o te mata? Sé sincera con vos misma. Elegí"; insistía y añadió que ella con él no se las iba a dar de "torita".

La actitud de Trujillo, fue impecable. Se mantuvo firme en todo momento y se defendió sin levantar la voz ni un decibelio.

"¿Sabe lo que pasa doctor? Entiendo que usted como representante de la Justicia lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y gatillar un arma es una mujer víctima de violencia de género y eso no corresponde".

La periodista, cuando culminó el momento, recibió un gran aplauso de apoyo por parte de sus compañeros.

"Uno no es muy consciente de cómo actúa cuando hace un vivo en televisión, una a veces se olvida de que está siendo vista por tanta gente y uno hace de su profesionalismo lo mas importante. No se por qué actué desde esa manera, entiendo que era porque estaba en mi lugar de trabajo y me sentía segura, pero estaba super nerviosa y no sé que me llevó a no trastabillar o a no decir las palabras inadecuadas, fueron un conjunto de cosas que hicieron que no me largase a llorar ni a cortar el teléfono", explicó Trujillo este lunes a Nueva Mujer.