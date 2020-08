El SENA anunció que abrió 12 cursos para estudiar gratis

View this post on Instagram

Nuestro aprendiz Ivar Beltrán se fue, pero hoy su sueño de crear una espacio de conocimiento y lectura, será una realidad😇Su madre junto a investigadores de la Regional Distrito Capital, iniciarán el proyecto Biblioteca Rural Vereda el Papayal 'Ivar Beltrán'📚 Ph: Regional Distrito Capital